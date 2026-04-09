Задържаха жена, качила се зад волана с 3,65 промила алкохол

По време на проверка в град Шивачево, извършена на 8 април следобед, е спрян лек автомобил, управляван от 30-годишна жена, съобщават от ОД на МВР-Сливен.
Пробата за употреба на алкохол, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат 3,65 промила. Издаден е талон за медицинско изследване. По случая е образувано бързо производство.
Операциите по линия на пътната безопасност на територията на ОДМВР-Сливен продължават.
През празничните дни ще се проведе операция „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост". Контрол ще се осъществява, освен по главните пътища, и в малките населени места.