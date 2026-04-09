ГЕРБ и лично Бойко Борисов подеха инициативата, по проекта вече се работи

Докато опонентите ни всяват страх и дезинформации, ние намираме работещи решения за справяне с безводието в област Велико Търново. Най-важният проект за няколко общини в региона и десетки села е язовир „Александър Стамболийски" да стане питеен. В това е категоричен проф. д-р Костадин Ангелов – водач на листата на ГЕРБ-СДС за Старата столица и региона.

Лично лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пое този ангажимент преди близо година. А правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков стартира реалната работа по проектирането. Средства за така належащата инвестиция бяха предвидени в неприетия Бюджет 2026 – това доказва ангажимента на ГЕРБ и подчертава приоритетното й място.

Лично лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прие присърце проблемите с безводието във Великотърновска област и инициира превръщането на един от най-големите български язовири – „Александър Стамболийски", в питеен.

Изготвено е предпроектно проучване, което предвижда пречиствателна станция и довеждащи водопроводи, а от с. Емен връзката към Велико Търново ще е по настоящата 30-километрова западна деривация, която също ще бъде основно реконструирана. Кабинетът „Желязков" одобри първите средства за проектирането, което вече се прави от Община Велико Търново.

„Още тази година трябваше да започне реалното изпълнение на смяната на 30-километровия западен водопровод от Велико Търново до с. Емен. За съжаление, бездействието на служебното правителство не дава яснота дали и кога това ще се случи – ППДБ са доказали, че общините не са им приоритет, нито справянето с безводието. Видяхме го и при двете им партийни правителства на Петков и Денков, и при служебните кабинети, овладени от тях", коментира проф. Костадин Ангелов.

„Стамболийски" е 2,5 пъти по-голям от „Йовковци". Водата и от двата язовира е със сходни химико-биологични качества. И ако за Велико Търново това е резервен вариант, за общините Павликени, Сухиндол и Полски Тръмбеш е трайно решение на проблемите с безводието.

И докато питейният „Александър Стамболийски" ще е резервен за водоподаването на Велико Търново, то за Павликени, Сухиндол, Полски Тръмбеш и десетките населени места в трите общини, в които ежедневната вода е лукс, този проект е от решаващо значение за справяне с безводието. За съжаление – и този, и всички други инвестиции, важни за ВиК сектора в страната обекти, бяха спрени заради липсата на бюджет, обяснява проф. Ангелов.

Иначе по своите химико-биологични качества водата се доближава до тази в язовир „Йовковци", което я прави годна за пиене, посочи проф. Ангелов.

Миналата година беше направен контакт между кмета на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов и „Български енергиен холдинг", чиято собственост е язовир „Александър Стамболийски". Целта бе да може да започне процесът по промяната на неговото предназначение, така че освен за енергийни нужди и за напояване, водите му да бъдат ползвани и за питейно битови нужди, припомни проф. Ангелов. В Закона за държавния бюджет беше включено финансиране за община Велико Търново, която да започне проектирането и предпроектното проучване за водопровод между язовира и село Емен, а оттам и до Велико Търново, така че той да бъде включен във водопреносната система за питейно битови нужди.

Проф. Костадин Ангелов в с. Ресен: Започва проектиране на водния цикъл на най-голямото село в община Велико Търново.

За съжаление, докато от ГЕРБ търсехме и намирахме начини за решаване на острите проблеми с водоснабдяването на региона, нашите опоненти всяваха страх и дезинформация сред хората с апокалиптични картини как водата в язовир „Йовковци" свършва и в областния център ще бъде обявен воден режим. Днес се вижда колко несъстоятелни бяха тези лъжи. Но те това умеят най-добре, коментира проф. Ангелов.

Въпреки че природата е благосклонна и язовир „Йовковци" е пълен почти на 100 процента, ние ще работим активно за реализирането на ВиК проектите в региона, стига да се сформира ново, стабилно правителство, допълни водачът на листата на ГЕРБ-СДС.

Нови водопроводи в селата слагат край на 80% загуби и режима на водата, ГЕРБ даде решението с инвестиционната програма за общините.

В много български села проблемите с безводието се дължат и на остарялата водопроводна мрежа и огромните загуби, които на места гонят 60-80%. Типичен пример са две населени места в община Велико Търново – Ресен и Никюп. Правителството на ГЕРБ с премиер Росен Желязков осигурява основата за решаване на тези проблеми - по Националната инвестиционната програма на държавата към общините село Ресен е одобрено за 15 милиона евро за подмяна на водопроводната мрежа. Още 13 милиона евро за водопроводи са осигурени за селата Беляковец и Никюп.

Смяната 24 км. водопроводи ще сложи край на водния режим в Ресен, средствата са заложени от Кабинета „Желязков".

Проектирането на водния цикъл на Ресен започва, а целта е догодина багерите вече да копаят и да сменят старите 60-годишни тръби. Това гарантираха кметът на Велико Търново Даниел Панов и проф. д-р Костадин Ангелов.