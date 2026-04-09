В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Великден, стотици семейства в община Върбица бяха зарадвани с жест на внимание, съпричастност и уважение от страна на кмета инж. Мердин Байрям и общинския екип.

И тази година традицията бе спазена – с пожелания за здраве, радост и благополучие, поднесени с топло отношение и сърдечност, представителите на местната власт достигнаха до домовете на хората. Вече 15 години кметът не пропуска да отбележи празника по този начин, превръщайки жеста в очаквана и ценена част от великденските дни.

Празничната атмосфера бе допълнена от стотици шарени яйца и ароматни козунаци, които ще намерят място на трапезата във всяко семейство – символ на вярата, надеждата и новото начало. За мнозина това внимание е не просто традиция, а знак за близост и грижа от страна на общинското ръководство.

Жителите на всички населени места в общината посрещнаха с усмивка и благодарност общинския екип. С признателност те споделяха, че за тях е важно кметът да бъде част от празниците на хората – независимо от етнос и вероизповедание, и да показва уважение към всеки.

Паралелно с това, както и в предходни години, в рамките на свещения месец Рамазан кметът инж. Мердин Байрям организира и проведе 18 благотворителни вечери – ифтари. Те се състояха във всички села на общината, както и в трите най-големи жилищни квартала на град Върбица, като събраха десетки хора в дух на споделеност, уважение и взаимна подкрепа.

С подобни инициативи община Върбица затвърждава традицията си да обединява хората около общочовешките ценности – добротата, съпричастността и уважението между различните общности.