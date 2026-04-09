Нов модел въвежда ясни стандарти при избор на ръководители в съдебната власт

Министерството на правосъдието публикува работен анализ на компетентностния модел за висшите административни ръководители в съдебната власт – главен прокурор, председателите на върховните съдилища, директора на Националната следствена служба, както и административните ръководители на прокуратурите на различни нива.

Документът е изготвен в рамките на инициатива на министъра на правосъдието Андрей Янкулов за изграждане на стандарти за упражняване на правомощието на министъра по чл. 130в, т. 3 от Конституцията да предлага кандидати за ръководни длъжности в съдебната система. Той е разработен по възлагане от министъра от неговия съветник Ива Пушкарова, като са съобразени официални становища на съсловните сдружения в съдебната власт и други организации.

Инициативата си министърът заяви преди месец. Тогава той поясни, че критериите за номинации на кандидатури за ключови постове в съдебната система от министъра на правосъдието ще бъдат изготвени от него и екипа му, а правилата ще бъдат оставени в наследство на редовен кабинет.

Последва експертна дискусия в Министерството на правосъдието, на която участниците се обединиха около необходимостта от изработване на прозрачни критерии за номиниране на кандидати в третата власт и призоваха министърът да се възползва от правомощието си, защото то е важен инструмент за постигане на баланс между властите, а качествен номинационен процес би намалил риска от политическо вмешателство.

Компетентностният модел за всяка длъжност е разработен на основата на предвидените за нея правомощия в действащите закони и върху съвременни концепции за стратегическо, институционално и оперативно управление. В документа са разграничени основните знания, умения и качества (компетенции), които заемащите длъжността лица следва да притежават, за да могат ефективно да изпълняват възложените им функции. Очертани са основните нива на лидерство в съдебната система и са формулирани конкретни примерни критерии и показатели, които могат да подпомогнат по-обективната, аргументирана и съпоставима оценка на кандидатите за всяка длъжност. На тази основа е изградена последователна рамка от професионални, управленски, лидерски и етични компетенции, съобразени със спецификата на всяка длъжност и с различните нива на управление в съдебната система.

С публикуването на модела Министерството на правосъдието има за цел да осигури по-висока степен на прозрачност и предвидимост при упражняването на конституционното правомощие на министъра, както и да създаде условия за информиран публичен дебат върху стандартите, на които следва да отговарят кандидатите за висши ръководни позиции в съдебната власт. Това е пряко насочено към укрепване на общественото доверие в процедурите по избор и в институциите на съдебната система като цяло.

В контекста на вече висящи процедури за избор на административни ръководители пред ВСС, компетентностният модел се публикува и с цел да бъде на разположение на всички заинтересовани страни - тъй като той се основава на действащото законодателство, може да бъде съобразяван от кандидатите при изготвяне на техните концепции и представяне, както и от членовете на Висшия съдебен съвет при формиране на техните преценки.

Моделът няма нормативен характер и не създава правно обвързващи изисквания. Той представлява аналитична и методологическа рамка, насочена към повишаване на качеството, последователността и прозрачността на кадровите предложения, както и към укрепване на доверието в процесите по управление и развитие на съдебната власт.

На следващия етап от реализиране на инициативата на министър Янкулов на съсловните сдружения в съдебната власт и неправителствените организации ще бъде предоставен проектът на правила за реда и условията за набиране, оценяване и състезателно сравнение на кандидати за ръководни длъжности в съдебната система с оглед упражняването от министъра на правосъдието на правомощието му да прави предложения за назначаване.

С целия компетентностен модел за висшите административни ръководители в съдебната власт можете да се запознаете на сайта на МП.