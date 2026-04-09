Задържаха мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие в маданско село

В Мадан полицейски служители са задържали мъж, който е нарушил заповед за защита от домашно насилие. Срещу 35-годишния мъж е образувано бързо производство.

Със заповедта той е отстранен от съвместно обитаваното с баба си и дядо си жилище в с. Средногорци и му е забранено да ги приближава на по-малко от 50 метра, както и да посещава местата им за социални контакти и отдих за срок от 18 месеца, считано от датата на издаване на заповедта.

Мъжът е бил в нетрезво състояние и е проявил агресия, като тестът за употреба на алкохол е отчел 2,11 промила.