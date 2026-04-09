Над 54 000 стоки менте задържаха при три проверки на „Капитан Андреево“

Над 54 000 стоки с лого на защитени марки са задържани при три отделни проверки на товарни автомобила от Турция на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево", съобщиха от регионалния пресцентър на Агенция „Митници" в Свиленград.

Артикулите – 45 878 текстилни изделия, 2934 чифта обувки и 5309 чанти са отнети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост.

Най-голямото количество стоки е открито в камион от Турция за Белгия. Шофьорът – полски гражданин, представил редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Белгия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка на декларираните 745 колета в товарното помещение, като в 343 от тях са открити 21 260 блузи, ризи, панталони, тениски, якета, мъжко бельо, 974 чифта обувки и 87 чанти, всички с обозначения на световноизвестни марки.

При проверка на друг товарен автомобил са открити 20 039 текстилни изделия и 3875 чанти. Камионът е превозвал групажна стока от Турция за Хърватия. В трети камион митническите служители установили сред декларираната стока 4579 дрехи, 1960 чифта обувки и 1347 чанти с изображения на известни брандове. Стоката е пътувала от Турция през България за Република Северна Македония.

Предишният случай на пресичане на опит за внос на артикули от запазени търговски марки на пункта с Турция беше на 4 април, когато общо 1055 текстилни изделия и 24 чифта спортни обувки бяха установени в автобус при съвместна проверка на полицаи от Районното управление в Свиленград и митничари.