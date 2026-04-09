Един арестуван и две досъдебни производства при акция "Купен вот" в Монтана

Полицейска операция за противодействие на изборните нарушения е в ход днес в област Монтана, като до момента са образувани две досъдебни производства и има един задържан. В акцията участват служители от всичките четири районни управления на МВР в региона, а също и служители на Зоналното жандармерийско управление – Монтана и Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Монтана, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В хода на операцията се проверяват частни домове, автомобили, търговски обекти, заложни къщи и хора, за които има данни, че могат да влияят на изборния процес. На възлови места в областта са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се проверяват хора и автомобили. В резултат на полицейските действия към момента са образувани две досъдебни производства за купуване на гласове. В ареста на Районното управление на МВР в Лом има един задържан, акцията продължава.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания в региона са образувани 18 досъдебни производства по подозрение за купуване на гласове, има 10 задържани, проверени са 79 сигнала и са съставени 227 предупредителни протокола. В много от случаите при акциите има намерени тетрадки с имена на хора и написани суми срещу тях, има и намерени и иззети големи парични суми, посочва БТА.