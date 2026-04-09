Шофьорът, убил полицай със 149 км/ч в София, се призна за виновен

Мирослав Василев се призна за виновен по време на разпоредително заседание на Софийския градски съд. Василев е обвинен за това, че на 1 декември 2025 г. в района на Северната тангента е блъснал с колата си полицейски автомобил, вследствие на което е настъпила смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост, пише БТА.

Защитата на Василев поиска делото да бъде разгледано при условия на съкратено производство, посочвайки, че подсъдимият признава изцяло фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. Подсъдимият потвърди, че желае делото да протече при съкратена процедура, признавайки фактите и обстоятелствата в обвинителния акт. В този случай законът предвижда присъдата му да бъде редуцирана с една трета.

Наследниците на загиналия полицай се конституираха като частни обвинители.

Съдът насрочи следващото съдебно заседание за 27 май т.г., когато се предвиждат пледоариите и присъдата.