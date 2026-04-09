Атанас Запрянов: Априлското въстание бележи апогея на българския революционен дух

„Априлското въстание бележи апогея на българския революционен дух и желанието ни за национална свобода". Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов при откриването на изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876" в Националния военноисторически музей (НВИМ) днес, 9 април, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министър Запрянов подчерта, че през настоящата 2026 г. ще бъдат проведени редица мероприятия, посветени на 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание (1876 г.). По думите му подобни събития са важни и за българските военнослужещи: „Историята на нашия народ е тази, която трябва да вдъхновява военните, да опазваме свободата, независимостта и териториалната цялост на нашата Родина", подчерта той. Министър Запрянов благодари на екипа на музея затова, че са посветили събитие на тази славна годишнина, и посочи, че в националните чествания въоръжените сили ще участват със зари и тържествени мероприятия в почти всички населени места, в които е имало активна дейност по време на Априлското въстание.

Директорът на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова подчерта в словото си, че Априлското въстание е сериозна крачка по пътя към българското освобождение. „Не случайно въстанието е наричано най-могъщата, най-мощна проява на българската национална революция", посочи тя. Днес в НВИМ се съхранява най-голямата българска колекция от лични вещи на българските национални революционери от епохата, подчерта директорът и припомни, че това е ангажимент, който НВИМ е поел още със създаването си.

Изложбата „Кървавият пламък на българския Великден 1876" акцентира върху оригиналните въстанически знамена. Сред тях са Карловското знаме – поръчано още от Васил Левски, под чиито дипли Панайот Волов обявява въстанието в Панагюрище, тъй като знамето на Райна Попгеоргиева още не е готово; три от 12 знамена, ушити по поръчка на Георги Бенковски за 4-ти революционен окръг; знамето на Горнооряховските въстаници, задържано от османските власти преди избухването на въстанието, но продължило пътя си към свободата с участието си в кръвопролитните боеве при Шипка и Шейново в Руско-турската война; знамето на четата на Димитър Беровски от Разловското въстание, съхранило паметта за борбите в Източна Македония; знамето на Сливенския революционен окръг, на комитета в с. Радилово и др. Представени са още лични оръжия на участници във въстанието, национални отличия по повод годишнини, международния отзвук от събитията през април 1876 г. и др.