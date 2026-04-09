Патриарх Даниил отслужва света Василиева литургия в катедралния храм „Св.Неделя"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Света Василиева литургия отслужва на днешния Велики четвъртък българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя" в София.

На Велики четвъртък се припомнят събитията около последната вечеря на Иисус Христос с апостолите, която се нарича Тайна вечеря заради установеното на нея тайнство Евхаристия. Той измил нозете на учениците, установил светата Евхаристия, направил важната прощална беседа с апостолите и казал първосвещеническата молитва. Христос излязъл заедно с учениците в Гетсиманската градина, бил заловен и отведен под стража, за да бъде съден.

Докато патриарх Даниил отслужва светата Василиева литургия, Софийската митрополия за поредна година организира традиционно боядисване на великденски яйца, съчетано със спортни игри, наречено „Празник на православния дух и традиции". Събитието започна от 10:00 ч. на площад „Св. Неделя", пише БТА.