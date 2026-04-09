Издирват шофьор, който блъсна пешеходка и избяга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор блъсна пешеходка и избяга. Инцидентът е станал сутринта в Благоевград. Около 09:30 часа в Първо РУ-Благоевград е получен сигнал от ЦСМП за постъпила жена за оказване на медицинска помощ. Тя е била с фрактура на раменната става след ПТП.

От полицейските служители е установено, че жената е на 75 години от гр. Благоевград, като в района на ул. „Тодор Александров" е блъсната от лек автомобил, който е извършвал маневра на заден ход. Водачът на автомобила е напуснал местопроизшествието.

Действията по установяването му продължават. По случая е образувано досъдебно производство.