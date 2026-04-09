Допълнителни полицейски екипи ще дежурят по пътищата в Пазарджишко по празниците

Максимален брой униформени служители на пътна и охранителна полиция ще бъдат ангажирани с осигуряване на безопасност на движението в пазарджишко през празничните дни. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Предстои ограничение на товарното движение / автомобили с максимална маса над 12 тона/ по АМ „Тракия" в различни часови зони на 09, 10 и 13 април.

Планирано е да бъдат позиционирани допълнително полицейски екипи в участъците с интензивно движение в районите на АМ „Тракия", главните пътища Пловдив-Пазарджик-Белово-Костенец, Пазарджик-Панагюрище-Стрелча, Пазарджик-Пещера-Свети Константин, Варвара-Велинград, Велинград–Юндола-Якоруда, Пазарджик-Пещера-Батак-Цигов чарк. В контрола на пътното движение максимално активно ще се включат и наличните технически средства за контрол на скоростта, както и на водачите за употреба на алкохол или наркотични вещества. Полицейски екипи са предвидени за дежурства в близост до храмовете по време на Великденското богослужение.

Още от края на миналия месец инспекторите от Държавен противопожарен контрол при Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пазарджик извършиха проверки на редица църкви и манастири, на хотелски комплекси, хижи, питейни и увеселителни заведения, барове и ресторанти, където се очаква организирано посещение на хора по празниците. Акцент в тях е организацията за пожарна безопасност, осигуряване на условия за своевременна евакуация, наличието на изправни и достатъчно на брой пожаротехнически средства за първоначално гасене, обезопасеността на местата за палене на свещи и др. Дадени са указания за ограничаване на предпоставките за възникване на инциденти, както и за стриктно спазване на правилата и нормите за безопасност. По време на празничното богослужение съветваме гражданите да бъдат внимателни при паленето на свещи, както и поставянето им само на установените места в храмовете, а не по обществени места, където се създават реални предпоставки за пожари.

Криминалистите съветват ако по време на празничните дни ще напуснете жилището си за повече време да не забравите отключени врати, недобре затворени прозорци на тераси, санитарни помещения, неукрепени врати на гаражи и мазета. Старайте се да не разгласявате в социалните мрежи за вашето отсъствие, а нека за него да знаят само най-близките. Предупредете и съседите си да са бдителни, ако чуят съмнителен шум от апартамента ви, нетипично движение на хора по апартаменти, междустълбищни площадки и мазета да подадат сигнал на телефон 112. По време на струпване на повече хора в централните части на по-големите градове или в православните храмове не дръжте чантите си отворени и мобилните телефони в задните джобове, където могат да станат лесна плячка за джебчии.