Промяна в местоположението на избирателни секции в Русе

Община Русе напомня на гражданите, че във връзка с извършване на ремонтни дейности, се правят следните промени в местоположението на избирателни секции за предстоящите на 19 април избори за Народно събрание:

• Избирателни секции с номера 1, 2, 17, 18 и 19, разположени досега в сградата на ОУ „Отец Паисий", се преместват в сградата на Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак".

• Избирателни секции с номера 99 и 100, разположени в НЧ „Васил Левски – 1928", се преместват в сградата на СУ „Йордан Йовков", съобщиха от общината.