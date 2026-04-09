Спипаха шофьорка с над 2 промила алкохол в Първомай

Жена от Първомай пренощува в районното управление за шофиране в нетрезво състояние, съобщават от МВР. Вчера по обяд 58-годишната жена била засечена зад волана на лек автомобил „Опел", а направеният й тест с дрегер отчел наличие на над 2 промила. Шофьорката отказала да даде кръвна проба за химически анализ. Срещу нея се води бързо производство.