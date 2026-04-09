ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
От 14 до 22 април продължават наземните пръскания срещу кърлежи и в малките населени места от община Русе

Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

Продължава наземното третиране срещу кърлежи и в малките населени места от община Русе.
На 14 април, вторник, пръскане ще се извърши в Бъзън, Ястребово и Сандрово, съобщиха от общината. 

В четвъртък, 16 април, предстоят обработките на територията на Николово, Долно Абланово и Просена.
В понеделник, 20 април, ще се третират тревни площи в Червена вода, Ново село, Тетово, с.о. ДЗС и квартал Образцов чифлик,
Във вторник, 21 април, ще се извършат обработки в Басарбово и в кварталите Долапите и Средна кула.
В сряда, 22 април, ще се третират площи в Семерджиево, Хотанца и град Мартен.

Обработките ще се извършват между 6 и 8 ч. от специалисти на фирма „Санси" в присъствието на кметовете на населените места или определени от тях длъжностни лица. В случай на валежи дейностите ще се отложат за следващия подходящ ден.
Препаратът, който се използва - Айкън 10 КС, е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като превантивна мярка Община Русе призовава гражданите да не навлизат в обработените площи в следващите 24 часа.

Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

