Здравният министър: Подкрепям исканията за 25% ръст на клиничните пътеки, но трябва нов бюджет

Министерството на здравеопазването застава зад всички законови искания и на лекарите, и на пациентите за по-добро финансиране, по-добро обслужване. Това каза пред журналисти в Ловеч служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски във връзка с искането на Българския лекарски съюз (БЛС) за подписване на анекс към Националния рамков договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за увеличаване на цените на медицинските дейности с 25 процента, предава БТА.

„В случая те чукат на отворена врата. Министерството на здравеопазването подкрепя тези искания, но това трябва да се инициира по законно определения начин. Това е процес, който се случва между БЛС и НЗОК. Трябва да се инициира такъв диалог, преговори за създаването на анекс към националния рамков договор. Министерството на здравеопазването като медиатор или като институция, от която зависи и качество, и доста от процесите в сферата на здравеопазването, ще партнира по всички възможни начини", посочи министърът и добави, че един от проблемите е липсата на приет държавен бюджет, който да позволи увеличение с 25 процента на клиничните пътеки.

„В условията на липса на бюджет се работи с една дванадесета от предния бюджет от предната година и в рамките на тези средства няма средства за увеличаване на общите капитали", каза още доц. Околийски.

Министърът заяви също, че все още има риск договорите за ремонт на психиатрични клиники по Плана за възстановяване и устойчивост да не бъдат изпълнени. „Ние работим много интензивно с колегите от Министерския съвет, най-вече вицепремиера Мария Недина и Георги Клисурски, който е финансов министър, да случим тези инвестиции. Имат две или три рискови. Има добри новини, че ще можем да преместим болницата от Нови Искър в „Надежда" в София. Имаше трудности с договарянето на последното финансиране, но те бяха изчистени, така че аз съм оптимист, че ще може да не загубим тези средства по Плана за възстановяване и устойчивост в сферата на психиатрията.

По думите на министъра общо средствата са около 20 милиона евро.

Относно предстоящите парламентарни избори на 19 април и гласуването в болниците, той посочи, че са събрани от директорите на съответните лечебни заведения броя на хората, които искат да упражнят вота си и в съответствие с това ще бъде осигурена възможност да се гласува на място. Хората, които са на свободен режим, ще могат да излязат от лечебното заведение, за да упражнят вота си в съответната избирателна секция.

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски бе в Ловеч, където откри новоизградена спортна площадка в двора на Държавната психиатрична болница. След това в Районния съд се включи в кръгла маса на тема: „Междуинституционално сътрудничество в подкрепа на хората с психични разстройства на местно ниво – предизвикателства и решения".