Кола се обърна по таван след удар на Околовръстното на Карлово, 48-годишен е в болница

Алкохолните проби на участниците в катастрофата са отрицателни

48-годишен водач е настанен в болница след катастрофа на Околовръстния път на Карлово, съобщиха от МВР.

Около 19,30 ч. вчера в полицията постъпило съобщение, че са се сблъскали лек автомобил "Хонда" и "Форд", който след удара се обърнал по таван. Под лекарско наблюдение е оставен мъжът, управлявал втората кола. Той и другият участник, на 57 години, са изпробвани за употреба на алкохол, стойностите са отрицателни.

Произшествието е отработено по административен ред от служители на районното управление.