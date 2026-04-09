Задържаха двама, разпространявали наркотици за над 400 000 евро в "Студентски град" (снимки)

На 8 април Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми К. Т. – сирийски гражданин и С. Г. – български гражданин за това, че за времето от 6 до 7 април, в гр. София, ж.к. „Студентски град", в съучастие като извършители без надлежно разрешително държали с цел разпространение високорискови наркотични вещества в особено големи размери – 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро, разпределени в 51 обекта, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

От СДВР допълниха, че на 7 април около 17 часа в столичното Седмо РУ е получен сигнал за мъж със съмнително поведение, обитаващ жилище в ж.к. „Студентски град", от което се носел мирис на марихуана.

Незабавно на адреса били изпратени служители на секторите „Охранителна полиция" и „Криминална полиция" при Седмо РУ-СДВР. На място полицаите установили 24-годишният сириец. Той бил известен на органите на МВР за трафик на бежанци и ПТП по чл. 343 от НК (катастрофа по непредпазливост), за хулиганство и осъждан. При претърсването в апартамента били открити и иззети пет сака, съдържащи общо 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

В хода на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия бил установен и неговият 52-годишен съучастник, известен на полицията за наркотици, кражби, осъждан. В резултат на бързите полицейски действия съвместно със служители и на Осмо РУ, той бил задържан при опит да напусне столицата.

Според експертната справка иззетото количество е марихуана с общо тегло около 40 килограма.

Двамата мъже са задържани с полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство чл. 354а, ал. 1 от НК .

С постановление на дежурен прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 07.04.2026 г. и се води от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.