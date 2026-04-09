Обновяват с над 9 млн. евро по "Красива България" училища и болници в 49 общини

Детски ясли и градини, училища, читалища, административни сгради, болници и социални услуги в 49 общини ще бъдат ремонтирани и обновени по проект „Красива България", съобщиха от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). По „Красива България" през 2026 г. ще бъдат финансирани 52 проекта за подобряване на обществената, образователната и социалната инфраструктура. Те включват мерки за осигуряване на достъпна среда и повишаване на енергийната ефективност, благоустрояване на дворни пространства, реконструкция на покриви, изграждане на спортни площадки и игрища.

Общата стойност на одобрените проекти е 9,04 млн. евро. От тях 3,58 млн. евро са осигурени по проект „Красива България", а останалата част е съфинансиране от бенефициентите.

Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 515 работници. От тях поне 155 ще бъдат регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на проекта „Красива България" през 2026 г. ще се състоят и 15 квалификационни курса. Очаква се те да помогнат за обучението и последващата успешна реализация на пазара на труда на над 140 безработни, пише в съобщението.

Проектът „Красива България" е част от програмата на Министерството на труда и социалната политика за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година е финансиран от програмния бюджет по Националния план за действие по заетостта, пише на сайта на МТСП. Основните цели на проекта са намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социалната инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и средния бизнес, както и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините, припомня БТА.