Задържан с дрога за близо 35 хил. лв. в Карловско опита да излезе от ареста, отказаха му

Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката на окръжните магистрати и остави мъж, обвинен в държане на наркотици с цел разпространение.

Той бил задържан на 25 ноември м.г. при полицейска акция край село Кърнаре. При обиска му и претърсване на дома, който обитавал, униформените иззели 1739 грама марихуана на стойност 34 784 лева.

Според апелативните магистрати от събраните до момента доказателства може да се направи извод за съпричастността на мъжа към престъплението. Има и събрани свидетелски показания.

Съдът счита, че при по-лека мярка за неотклонение, има опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление, още повече, че той е оказал съпротива при задържането му.

Определението на апелативния съд е окончателно.