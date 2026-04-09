Крадец задигна сладолед за 90 евро от фризер пред магазин в Кючука

Първо районно управление в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

28-годишна пък насила отнела дамската чанта на по-възрастна жена

Проверка на сигнал за откраднат сладолед на стойност 90 евро от магазин в район "Южен" предприели вчера полицаи от пловдивското Първо районно управление, съобщиха от МВР.

Според постъпилата информация продуктите били задигнати в ранните часове на 29 март от фризер, позициониран пред търговския обект. Заподозрян за посегателството е 41-годишен криминално проявен пловдивчанин.

Криминалисти от Шесто районно пък задържаха 28-годишна авторка на грабеж. При предприетото разследване е установено, че в събота вечер тя пресрещнала по-възрастна от нея жена на бул. "Цариградско шосе" и насила й отнела дамската чанта. При залавянето на извършителката е намерена и иззета чуждата вещ с цялото й съдържание – мобилен телефон и портмоне с пари, лични документи и банкови карти. Документирането на досъдебното производство продължава.

