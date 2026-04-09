ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Подобряват се условията за развитие на малкит...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22634169 www.24chasa.bg

Закопчаха двама грабители, нападнали млада жена в Радомир и задигнали 50 евро

1204
За броени часове полицаи в Радомир са задържали извършителите

Полицията е разкрила двама извършители на грабеж на жена от Радомир, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Жена на 34 години е подала в следобедните часове вчера сигнал, че е станала жертва на грабеж. Тя съобщила, че на кръстовището на улиците „Велчо" и „Янтра" била пресрещната от непознат мъж. Той ѝ отправил заплахи и нанесъл удари в гърба, като по този начин ѝ отнел сумата от 50 евро.

Служители на Районното управление в Радомир и полицейския участък в град Батановци бързо открили и задържали двама мъже – на 27 години от Перник и на 24 години от Радомир.

На двамата е наложена полицейска мярка за задържане за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

През месец ноември миналата година полицаи от Първо районно управление в Перник успяха да разкрият извършителите на въоръжен грабеж за по-малко от 24 часа. Сигналът за инцидента е бил подаден час преди полунощ на 7 ноември от 52-годишен мъж. Той съобщил, че е бил нападнат от двама маскирани в района на жп спирка „Разпределителна". Те били облечени в тъмни дрехи и го заплашили с пистолет, като произвели и няколко изстрела, нанесли му удар в лицето и му отнели мобилния телефон и 10 лв., припомня БТА.

За броени часове полицаи в Радомир са задържали извършителите

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

