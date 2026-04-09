Не се връщам в Априлци, защото никога не съм си тръгвал оттук. И срещите с моите съграждани не са събитие, защото се случват непрекъснато, заяви кандидатът на ГЕРБ-СДС във фейсбук.

Ето какво още написа той:

👉Снощи бях с тях, заедно с колегите от листата на ГЕРБ-СДС Мила Радевска и Георги Митев, за да поговорим за 🗳️избори.

👉 Защото именно от изборите, които правим, зависи накъде ще продължи Априлци, а и цялата страна.

⚠️ Говорихме за 📈 цени, доходи, за пътя на България, за пенсии, за санирането на къщи, за развитието на 🗺️туризма, за 🚧 ремонта и поддържането на пътищата и за още много други важни неща.

✅ Припомнихме си какво сме свършили през години на управление на ГЕРБ.

⁉️Попитахме ги какво са направили нашите опоненти през годините, когато ГЕРБ бе извън властта, макар да знаехме отговора – НИ-ЩО, казаха ни хората.

✅ Добра среща беше, защото хората ни потвърдиха най-важното – искат да продължи работата за развитие на общината, не искат фалшиви обещания и фалшиви спасители.

🤝Поех ангажимент да помагам, както и досега, на кмета на общината Тихомир Кукенски, с когото заедно постигнахме много.

👉 Вече е осигурено финансирането за три мащабни проекта - ремонта на двете ⛪️ църкви - ,,Рождество Богородично'' в кв. Острец и ,,Свети ВМЧК Георги'' в кв. Ново село и изграждане на подпорни стени в Острец.

Предстои ни още:⬇️

👉 укрепване и реконструкция на водосток в с. Велчево

👉 реконструкция на 🚰 довеждащ водопровод до Севлиево

👉 реконструкция на пътна връзка до начална станция на лифт, разположен в м. Христова стружна

👉 изграждане на туристически 🚠лифт до връх Марагидик

👉 закупуване на градско обзавеждане за обновяване на общински 🏞️ парк

✅ До месец-два ще бъде завършен и новият Дом за стари хора с капацитет 30 места. Започнал на гола поляна, от нулата, той вече е почти готов.

❗️Радвам се, че успяхме, защото грижата за нашите възрастни баби и дядовци, за нашите близки е онова, което ни прави Човеци.❗️

✅ Нямаме съмнение, априлчани знаят по кой път трябва да върви общината, за да се случват добрите проекти във всяка сфера тук – по пътя напред и нагоре заедно с ГЕРБ. Номерът ни е #15. Гарантираме #РедРаботаРастеж