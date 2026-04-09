Радев: Правителството предприе кампания срещу изборите, готвят дискредитиране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Българското правителство открито предприе кампания срещу предстоящите избори с изпратеното до Брюксел искане да ни се окаже "помощ", да се следи за "външни хибридни атаки" и да се помисли как да бъдат профилактирани нашите избори. Затова работят и определени политически партии", това заяви Румен Радев от "Прогресивна България".

Ето какво още каза той:

Сглобкаджиите, които съсипаха Конституцията и ни лишиха от референдума за въвеждането на еврото, сега се гласят да ни отнемат и изборите.

Тези, които изпразниха джобовете ни, сега посягат и към демократичните ни свободи.

Те знаят, че ще бъдат победени, затова подготвят дискредитирането на изборите и го правят открито. Опитват се да правят сравнение и аналог с т.нар. румънски сценарий, при който изборите бяха отменени.

Затова ни трябва пълна мобилизация, за да изхвърлим наглеците, които ни лишават от правото на избор и за да защитим достойнството си като общество.

Българите и само българите решават кой да управлява нашия общ дом.