Полицаи намериха амфетамин в пликчета, канабис, електронна везна в имоти в Добричко

При проверка на имоти в Добричко полицаи намериха амфетамин в пликчета, канабис, електронна везна, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 8 април е извършена проверка на апартамент в квартал „Дружба" в град Добрич. В момента на проверката в имота са установени мъж на 36 години и жена на 35 години. При огледа са намерени полиетиленови пакетчета с бяло вещество, реагиращо на амфетамин, електронна везна, лула с метаамфетамин и цигара със суха тревна маса, реагираща на канабис.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Същия ден, около 16:30 часа в село Паскалево при проверка на частен имот, обитаван от 42-годишен мъж., е установена суха тревна маса с общо тегло 5,5 грама, реагираща на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Пак на 8 април, около 16 часа при проверка на апартамент по ул. „Д. Ковачев" в град Добрич, обитаван от 48-годишен мъж, е установена ръчно свита цигара и суха тревна маса, реагиращи на канабис. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.