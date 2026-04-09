ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Подобряват се условията за развитие на малкит...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22634410 www.24chasa.bg

Кандев: След сигнал за теглене на пари за купуване на гласове, хванахме в Пловдив двама с 88 720 евро (Снимки)

2836
Част от откритите пари Снимки: Георги Кандев

Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон, за да купуват гласове, проведохме акция и ги хванахме с 88 720 евро. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във фейсбук. Посочи, че имало данни двамата задържани да са свързани с мащабна престъпна схема, дори били осъждани. Сред присъдите им имало и такива за пране на пари, придобити по престъпен начин.

Ето и целия пост на Кандев:

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове

Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, реагирахме незабавно. Организирахме и проведохме успешна полицейска операция.

Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници.

И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.

При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.

Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора. И двамата мъже са задържани.

 Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.

Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!

Posted by Георги Кандев on Thursday 9 April 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

