Кандев: След сигнал за теглене на пари за купуване на гласове, хванахме в Пловдив двама с 88 720 евро (Снимки)

Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон, за да купуват гласове, проведохме акция и ги хванахме с 88 720 евро. Това съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев в профила си във фейсбук. Посочи, че имало данни двамата задържани да са свързани с мащабна престъпна схема, дори били осъждани. Сред присъдите им имало и такива за пране на пари, придобити по престъпен начин.
Ето и целия пост на Кандев:
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове
Вчера, след получен оперативен сигнал в Пловдив, че двама души теглят големи суми от банков клон с цел влияние върху предстоящите избори, реагирахме незабавно. Организирахме и проведохме успешна полицейска операция.
Мъжете са проследени и задържани на паркинг на голяма търговска верига. Парите - теглени в брой и тъпкани в раници.
И двамата са с множество криминални прояви и осъждания, включително за пране на пари, придобити по престъпен начин.
При извършения обиск са открити общо 88 720 евро.
Това не е изолиран случай. Има данни, че тези лица са свързани с мащабна престъпна схема, в която има информация за участието на голяма мрежа от хора. И двамата мъже са задържани.
Действията на купувачите на гласове стават все по-мащабни и все по-цинични, но МВР няма да позволи вотът на българските граждани да бъде подменен.
Държавата няма да отстъпи пред купувачите на гласове!