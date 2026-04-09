Иззеха 247 луксозни стоки менте от магазин в центъра на Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 8 април е извършена проверка на търговски обект по ул. „Независимост" в центъра на град Добрич.

Установени и иззети са 237 броя артикули с лого на световноизвестни марки, без разрешението на притежателя на изключителното право за продажба. По случая е образувано досъдебно производство по описа на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОД МВР-Добрич.

Предния ден служители на сектора при проверка на частен имот в село Ловчанци установиха 243 броя спортни стоки с лого световно известни марки. 36-годишна жена използвала стоките в търговската си дейност без разрешението на притежателя на изключителното право. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата. По случая е образувано досъдебно производство