КМГ: Подобряват се условията за развитие на малкит...

200 евро на полицаи подаде собственик на магазин за маркови дрехи менте в Пловдив

Кв. "Столипиново".

Парите били в плик, предназначени за разследващите

Собственик на търговски обект с фалшиви маркови стоки в "Столипиново" се опита да подкупи с 200 евро полицаи, но си навлече беля.

Спецакцията на "Икономическа полиция" се провела вчера. Тя установила, че в магазина са изложени множество стоки на известни марки, които обаче били ментета. Собственикът понечил да омилостиви служителите на реда да не го проверяват. Веднага за случилото се била сигнализирана дежурната част на Шесто районно, а пристигналата оперативна група извършила оглед на местопроизшествието и иззела парите.

Образувано е бързо производство под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Четете още

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)