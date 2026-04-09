Дадоха на съд шестима от Лом за умишлено убийство след бой с брадви в квартал „Хумата" в Лом

Окръжната прокуратура в Монтана е внесла в Окръжния съд в града обвинителен акт срещу шестима души от Лом, обвинени в умишлено убийство, опит за убийство и умишлено нанасяне на телесна повреда на повече от едно лице по хулигански подбуди, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняеми по делото са П.К., Д.К., М.М., П.Н. и Г.М. и И.Ш., посочва БТА.

В хода на досъдебното производство е установено, че на 08.08.2023 година в квартал „Хумата" в Лом е възникнал скандал между четирима души, който е прераснал в сбиване. След края му един от участниците в него се обадил на своя братовчед – обвиняемия Г.М., и на баща си – обвиняемия П.К., като разказал за случилото и помолил за помощ. Те скоро пристигнали на посоченото място, като към тях се присъединили и обвиняемите П.Н., М.М., Д.К. и И.Ш.

Обвиняемият П.К. решил да се саморазправи с посочените от сина си хора, като повел всички към вътрешността на квартала. Групата пристигнала на улица „Физкултурна", където пред външната порта на имот била посрещната от Г.Б., майка на двама от младежите, участвали в сбиването преди това. Запитана от П.К. за местонахождението на синовете си, жената отказала да каже. Тя била избутана и ударена от П.Ш. с дръжка на брадва при което паднала, а след това петима от обвиняемите и нанесли удари по тялото и я ритали. След побоя над жената те се насочили към свекъра ѝ и му нанесли удари с тръби и дървени колове. Синът на пострадалия Г.Ю. излязъл от къщата и също бил нападнат от петима от обвиняемите с брадва, дървени колове и тръби. Те му нанасяли удари и след като паднал на земята. Разбирайки за случилото се, на място пристигнал Н.Г.. Обвиняемият И.Ш. се нахвърлил върху него с брадва и му нанесъл удар с тъпата част по главата, а след това шестимата нападатели си тръгнали. Н.Г. успял да се обади на телефона за спешни случаи 112 и малко след това пристигнал екип от Центъра за спешна медицинска помощ от Лом. Пострадалите били откарани в болница в града, където малко по-късно Г.Ю. починал от раните си. Направена била съдебномедицинска експертиза, която установила, че причина за смъртта е остра сърдечна и дихателна недостатъчност, развила се като усложнение на травмата на корема и острата вътрешна кръвозагуба. Установено било, че на другите пострадали Г.Б., Н.Г. и И.Ш. са били нанесени телесни повреди, като деянието спрямо Н.Г. е квалифицирано като опит за убийство.

Предстои делото да продължи в съда, уточниха от Окръжната прокуратура в Монтана.