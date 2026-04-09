Сбогуваме се с великия певец, композитор и поет Михаил Белчев (Снимки)

Днес се сбогуваме с Михаил Белчев – певец, композитор и поет, чието творчество остави незаличима следа в българската музика и литература.

На 9 април, в Народния театър „Иван Вазов", приятели, колеги и почитатели на твореца се събраха, за да му отдадат последна почит на. В сърцата ни ще остане неговата мелодия на любовта, над 1000 стихотворения за песни и безброй незабравими изпълнения, които продължават да звучат и днес.

На Велики понеделник бардът на българската музика си отиде на 79-годишна възраст. Той оставя след себе си огромно творческо наследство.

Младостта си отива", "Не остарявай любов", "Откровение", "Приятелство" и др.

Белчев става популярен като бардът с китара в края на 60-те години. Бил е женен за тв режисьорката Васа Ганчева, с която се развеждат в края на 70-те години. От брака си с Кристина Белчева има син - Константин, който също е популярен поп изпълнител.

Още от средата на 70-те години Белчев става популярен и със своите стихове, по много от които други композитори пишат песни, изпълнявани от Лили Иванова, Маргарита Хранова и още много други популярни поп изпълнители.

Режисьор е на телевизионни спектакли и филми, сред които и първия телевизионен пантомимен спектакъл "Кръговрат". Автор е на музика за театрални постановки и филми. Директор е на Столична библиотека (2008-10 декември 2013).

Белчев е автор на автобиографичната книга "Все по-близо до ангела" (2024). Носител на орден "Кирил и Методий" първа степен (1982), на четири първи награди от фестивала "Златния" Орфей" ( 1969, 1984, 1990, 1998), на награда за цялостно творчество от фестивала "Златния" Орфей" (1996). Удостоен със званието "Заслужил артист" (1987). Първи носител на Националната литературна награда "Георги Джагаров" на Съюза на българските писатели (14 юли 2004). Носител на орден "Стара планина" първа степен (12 декември 2018). Удостоен със званието "Почетен професор на Университета по библиотекознание и информационни технологии" (25 май 2021). Почетен гражданин на София (2004).