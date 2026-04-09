ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Антон Златанов се среща със сръбския си колега, обсъдиха летния сезон и миграцията

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП, и директора на сръбската гранична полиция генерал Драгиша Симич

На ГКПП „Калотина" се проведе работна среща между главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП, и директора на сръбската гранична полиция генерал Драгиша Симич. Основна тема на разговора беше актуалната ситуация по общата ни граница и мерките във връзка с очакваното през летните месеци повишение на пътникопотока, съобщиха от МВР.

Обсъдени бяха рисковете, съпътстващи ситуацията в Близкия изток, както и необходимостта от превантивна подготовка на всички страни в региона. В тази връзка двете делегации се обединиха около виждането, че настоящите ниски нива на миграционен натиск не трябва да бъдат приемани като даденост.

Новата европейска система за вход/изход, която стартира изцяло на 10 април 2026 г., също беше предмет на разговора. Двете страни са готови за координация при евентуални забавяния, особено с оглед на активния туристически сезон.

Двамата директори обсъдиха и темата за бъдещото откриване на допълнителен граничен пункт – т.нар. „Калотина II". Неговото предназначение ще бъде да се улесни преминаването на граждани, живеещи в пограничните райони, които ежедневно пътуват между двете държави. Възобновен е и проектът за нов граничен пункт Салаш – Ново корито.

Главен комисар Антон Златанов, директор на ГДГП, и директора на сръбската гранична полиция генерал Драгиша Симич

Четете още

Още от Политика

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)