Преди Великден в Добричко са проверени 46 църкви, има 3 нарушения

Две специализирани полицейски операции „Алкохол, наркотични вещества, неправоспособност и скорост" в област Добрич ще се проведат между 10 април и 12 април, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич. Всички налични автоматизирани средства за контрол на скоростните режими ще бъдат използвани в празничните дни, включително и в тъмната част на денонощието.

Освен униформени служители, в контрол на пътя ще участват и небрандирани автомобил, които ще подават сигнал към полицейските екипи за спиране на рискови водачи и налагане на санкции по Закона за движение по пътищата. Очаква се интензивен трафик по основните пътни артерии в област Добрич, като там ще бъдат съсредоточени наличните полицейски екипи, добавят от полицията.

Екипи на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Добрич, са извършили 46 проверки на църковни обекти на територията на Областната дирекция на МВР- Констатирани са три нарушения свързани с изтекъл срок на техническо обслужване на пожаротехнически средства за гасене, като са съставени писмени разпореждания за отстраняване на неизправностите. Извършени са 24 проверки на хотели и места за настанявания, като не са констатирани нарушения на средствата за пожарогасене.