ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Намереният до контейнер в Пловдив труп още не е идентифициран, ще се прави сложна експертиза

Трупът беше открит до контейнер в пловдивския район "Тракия". Снимка: Мая Вакрилова

Няма яснота дали са открити и други части от тялото

Трупът, части от който бяха открити до контейнер в пловдивския район "Тракия", още не е идентифициран. На останките се натъкна клошар и сигналът на телефон 112 беше подаден минути след 13 часа вчера.

При изнасянето на частите от тялото репортер на "24 часа" дочу, че те тежат 25-26 кг. При това положение установяването на самоличността е трудно - трябва да се вземе ДНК проба и да се направи сложна експертиза. 

Все още не е ясно дали са намерени и други части от тялото, главата липсва. От полицията и прокуратурата отказват подробности по случая и уточняват само, че е образувано е досъдебно производство и се извършват следствени действия. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Трупът беше открит до контейнер в пловдивския район "Тракия".

