ВАС отхвърли искането на БНБ за прекратяване на делото на Андрей Гюров

Магистратите оставиха без уважение и това да се оттегли преюдициалното запитване до Съда на ЕС в Люксембург

Те са категорични, че макар и вече премиер и напуснал банката, той има правен интерес от делото, защото така ще може да търси обезщетение

Гюров също държи на делото, за да защити доброто си име в обществото

Върховният административен съд (ВАС) остави без уважение искането на Управителния съвет на БНБ за оттегляне на отправеното преюдициално запитване до Съда на европейския съюз по казуса с предсрочното освобождаване на Андрей Гюров от длъжността подуправител на националната банка.

Със същото определение върховните магистрати оставят без уважение и искането на УС на БНБ за прекратяване на производството по административното дело във ВАС.

За да постанови този резултат, съдебният състав е съобразил всички становища на страните, представените доказателства и служебно известните му обстоятелства относно промяната в заеманата от Андрей Гюров длъжност като министър - председател.

В представени по делото становища от Андрей Гюров от 27 март 2026 г. и от 1 април 2026 г. жалбоподателят застъпва позиция, че не е загубил правен интерес от оспорването на решението от 16 юли 2024 г. на УС на БНБ за предсрочното му освобождаване от длъжността подуправител, ръководител на управление „Емисионно" в Българската народна банка.

Изрично е посочено, че от евентуалната отмяна на административния акт, за жалбоподателя биха се породили благоприятни правни последици. Той сочи, че от една страна с отмяната на процесното решение на УС на БНБ би се постигнала защита на доброто му име в обществото, а от друга страна отмяната на административния акт е основание да търси обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.

С оглед на тези съображения, Гюров изразява становище за неоснователност на отправените до съда искания от страна на УС на БНБ да се възобнови производството по делото; да се оттегли отправеното до СЕС преюдициално запитване; да се остави без разглеждане жалбата на Андрей Гюров срещу решението от 16 юли 2024 год. на УС на БНБ и да се прекрати производството по делото.

Върховните магистрати приемат, че в случая за Андрей Гюров съществува правен интерес от оспорване, доколкото при положителен за него резултат се създават предпоставки за реализиране на правото му да търси обезщетяване на претърпени както имуществени, така и неимуществени вреди.

В този смисъл законът казва, че иск за обезщетение за вреди може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, т.е. отмяната на административния акт съставлява абсолютна процесуална предпоставка по отношение на исковото производство за обезщетение.

За това съдиите приемат, че Андрей Гюров не е загубил правен интерес от отмяната на процесното решение на УС на БНБ, независимо от обстоятелството, че от 19 февруари 2026 г. са прекратени правомощията му на подуправител на БНБ.

Върховните магистрати приемат за неоснователно и отправеното от УС на БНБ искане за оттегляне на отправеното преюдициално запитване по казуса с предсрочното освобождаване на Гюров от поста му в БНБ, тъй като за правилното разрешаване на спора е необходимо тълкуване на нормите на правото на ЕС, които са посочени в отправеното преюдициално запитване.

Определението е окончателно, като препис от него ще бъде изпратен на СЕС по делото.