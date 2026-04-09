Мъж загина при тежка катастрофа на Подбалканския път (Видео)

Тежка катастрофа отне човешки живот на Подбалканския път в участъка между селата Долно Сахране и Дунавци.

Инцидентът е станал днес, малко след обяд, съобщават от АПИ. На мястото веднага са изпратени екипи на „Пътна полиция" и Спешна помощ.

Минути преди 14.00 часа районът е отцепен заради извършване на оглед, а движението е силно затруднено. Пътните полицаи пренасочват трафика по обходни маршрути.

Причините за инцидента все още се изясняват, като се работи по няколко версии за фаталния сблъсък. Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание в района на произшествието, предаде БГНЕС.