Хората с увреждания гласуват в 1251 секции в страната, ЦИК иска да има тактилни шаблони за незрящите

Хората с увреждания на зрението, слуха и в придвижването ще могат да гласуват в 1251 секции в страната на 19 април. След проведена кръгла маса на представители на ЦИК с омбудсмана Велислава Делчева и незрящи, от избирателната комисия, съвместно с министерството на електронното управление, ще опитат да осигурят тактилни шаблони за гласуване с хартия. Целта е незрящите да могат да гласуват самостоятелно, без придружител.

Това съобщи говорителят на ЦИК Росица Матева на редовния брифинг на комисията. На него стана ясно още, че тепърва предстои произвеждането на тези тактилни шаблони. От ЦИК се надяват да има възможност те да бъдат осигурени за изборите на 19 април, но това ще стане окончателно ясно след Великден. За пръв път тактилни шаблони за гласуване са били тествани за гласуване през 2005 г., но оттогава така и не са въведени.

За улеснение на незрящите пред секциите, в които ще гласуват, ще има и QR код, който ще препраща към сайта на съответната РИК. През него те ще имат достъп до аудио файл с имената на кандидатите за депутати.

Българите, които могат да гласуват на тези избори са 6 575 151, ограничения имат тези, които са поставени под запрещение - 9525, както и тези, които излежават присъда в затвора - 4311.

Росица Матева демонстрира как работят устройствата, с които се извършва видеонаблюдението в секциите. По същество те са мобилни телефони, които се поставят на статив. Самото устройство уведомява, когато бъде поставено неправилно, а за да заработи трябва да бъде сканиран QR код на брошурата с инструкциите, която е част от комплекта за видеонаблюдението.

Самият процес отново ще бъде обезпечен технически от "Информационно обслужване", като е предвидено този път да се правят проверки дали устройствата във всички секции работят. В първия час след старта на броенето на бюлетините проверките ще се извършват на 5 минути, а след това - на 10. В нощта на изборите ще работи и помощен колцентър в случай на технически проблем с устройствата, обясни Росица Матева.

Телефонът трябва да бъде сложен върху статива с бутоните нагоре и да снима повърхността на масата докато се броят бюлетините. Трябва да бъде заснето и прибирането на изборните книжа и материали в съответните чували.

Продължават обученията на СИК. Матева обясни, че са получили няколко притеснителни сигнала за София - не са били изпълнени указания на ЦИК методическите указания за гласуването да бъдат отпечатани и предадени по 3 комплекта за всяка СИК.

От ЦИК ще се свържат с областния управител на София и електронния министър Георги Шарков, за да се направи проверка дали са разпечатани както трябва методическите указания

Вече са назначени съставите на подвижните секции, с които могат да гласуват избирателите с трайни заболявания и увреждания, които не могат да напуснат дома си.