Бербатов ще представи анализ на анкетна пред спортните федерации

Съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов ще проведе среща с представители на лицензираните спортни федерации. Събитието ще се състои във вторник, 14 април, от 13,00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет, съобщиха от пресцентъра на спортното министерство.

На него ще бъде представен структуриран аналитичен доклад, изготвен въз основа на анкетно проучване, което бе проведено с федерациите през първата седмица на месец март. Докладът обобщава техните отговори, предложения, идеи и решения, споделени в рамките на проучването. На представянето ще присъства и министър-председателят Андрей Гюров.

Ще бъдат представени и възможните предложения за решаване на идентифицираните проблеми, както и насоките за бъдещо развитие на сектора.

Димитър Бербатов ще запознае федерациите с обработената и структурирана информация относно оценката на текущите предизвикателства, пред които е изправен спортът в България. Документът ще бъде предоставен на следващата изпълнителна власт и на Министерството на младежта и спорта с цел предприемане на необходимите стъпки за промяна в модела на финансиране и управление на физическата култура и спорта.

Също така ще бъде представена свършената работа до момента на Димитър Бербатов в подкрепа на развитието на българския спорт.