Пускат извънреден градски транспорт в Пловдив в нощта на Възкресение Христово

Автобусите по 4 линии ще се движат до 1,30 часа

По разпореждане на кмета на Пловдив Костадин Димитров в нощта на Възкресение Христово ще бъде осигурен извънреден градски транспорт по четири от линиите, които свързват централната част с останалите райони на града.

На 11-и срещу 12 април 2026 г. автобусите по линии № 1, № 4, № 26 и № 66 ще изпълняват курсове с удължено работно време до 1,30 часа.

Мярката има за цел да осигури възможност на гражданите, посетили храмовете в празничната нощ, да се придвижат от центъра до различните райони на града.