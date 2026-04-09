Формацията ще търси отговорност от вътрешния министър, шефката на кабинета на премиера Румяна Бъчварова и служебния министър-председател Андрей Гюров, закани се Георг Георгиев

От репресия и упражняване на натиск се оплакват членове и активисти на ГЕРБ в Сапарева баня. Претърсвания и изземвания, включително пред непълнолетни деца, са извършени в домовете на няколко души, включително и на зам.-председателя на общинския съвет Любомир Георгиев.

Акциите в домовете били по сигнали за нерегламентирани действия по време на изборите, и по-точно - за купуване на гласове в полза на ГЕРБ.

"Бил съм министър на вътрешните работи, г-жа Бъчварова също (Румяна Бъчварова е шефка на политическия кабинет на служения премиер Андрей Гюров - б.р.) Кога МВР, в управлението на кабинетите на Бойко Борисов, си е позволявало такива действия спрямо каквато и да е политическа формация при предизборна кампания? Бъчварова е била мой министър, а съм бил неин подчинен, поне веднъж да сме правили действия, който да опорочават политическата дейност на която и да е партия?", попита бившият МВР министър Христо Терзийски, който е водач на ГЕРБ в Кюстендилско. Той показа и снимки на разхвърляните домове след днешните претърсвания. И подчерта - редовите полицаи, които са били на място, действали професионално.

"Имаме претенции към висшето политическо ръководство на МВР, което всеки ден докладва как се бори с купувачите на гласове, това ли са купувачи на гласове? Община Сапарева баня никога няма да има друго управление освен ГЕРБ, защото хората уважават и общинското ръководство, и кмета. Знаят как се грижи за хората", категоричен бе Терзийски.

Бившият външен министър Георг Георгиев, който пък е водач в Перник подчерта, че прави впечатление, че единствените, които попадат под ударите на тази агресия са от ГЕРБ. "Нито една друга партия, включително и тази която подкрепя служебното правителство, и която излъчи, тази, която го създаде, прогресивни ли са, демократични ли са, продължават ли промяната, единственото, което продължават са своеволията и репресиите", коментира той.

"Не си представяхме, че след Бойко Рашковото време ще настанат такива мракобесни периоди. Явно новият министър Дечев се е посветил на това, това са го наели да прави, сигурно после по някакъв начин ще се разплатят с него", добави Георгиев. И подчерта, че в редица райони се влиза на частни адреси и се тормозят деца и близки.

"Ще държим лично отговорни както вътрешния министър, така и началникът на кабинета на премиера и самия премиер. Г-жа Бъчварова знае как работи системата, къде да се гледа и как да се осъществява тези дейност", уточни водачът в Перник. според него целта в момента е да се попречи на ГЕРБ да участват пълноценно в изборите. Георгиев предупреди, че всичко това ще стане достояние на международните наблюдатели на изборите у нас.

Кметът на Сапарева баня Калин Гелев обясни, че дори решил да не раздават помощите на БЧК преди изборите, за да не бъдат обвинени в пропаганда или в използване на списъци. "Не сме престъпници, нито кметовете, нито общинските служители, а лишаваме нашите съграждани да не им раздаваме пакети", емоционален бе той. "Полицейските органи изпълняват разпореждания на безумцци. България в момента се управлява по безумен начин", каза кметът.

В ГЕРБ са категорични, че обвиненията срещу тях са неоснователни.