Стажант-полицаи дариха кръв в Пазарджик

За поредна година стажантите от Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР взеха изключително активно участие в доброволна кръводарителска акция. Тя бе организирана от Районния център по трансфузионна хематология - Пловдив под мотото „ДАРЕТЕ КРЪВ, СПАСЕТЕ ЖИВОТ". Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

В навечерието на Великден 100 стажанти от Главна дирекция „Гранична полиция", които са на първоначална професионална подготовка в пазарджишкия полицейски център се отзоваха на призива за доброволно кръводаряване. Така младите момичета и момчета от българската гранична полиция още в началото на своята кариера доказват, че са истински Човеци и дават своя принос за спасяването на десетки човешки животи.