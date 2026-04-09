Няма да има българска делегация в Йерусалим за Благодатния огън

Българска делегация няма да пътува за Йерусалим за Благодатния огън тази година. Причината е напрегнатата обстановка в региона заради конфликта между САЩ, Израел и Иран.

Решението е взето на заседание на Светия Синод на Българската православна църква.

„Ние имаме от Благодатния огън в синодалния параклис и в още няколко манастира в страната, както и в храма „Света Неделя", уточниха пред БГНЕС от БПЦ.

Миналата година българска църковна делегация също не летя до Йерусалим заради сложната обстановка.

Всяка година на Велика събота на Божи гроб от небето в ръцете на Йерусалимския патриарх пада Благодатният огън. И до днес тайнството е неразгадано, въпреки че много учени са градили хипотези.

Благодатният огън символизира чудотворната светлина на Възкресението на Христос, за която говори още апостол Петър, и се смята за светиня за вярващите. Появата му в навечерието на православния Великден чрез молитвите на православния патриарх, духовенството и хилядите поклонници, се нарича „чудото на слизането на Благодатния огън".

Подготовката за слизането на Благодатния огън започва в събота сутрин. Всяка година параклисът Божи гроб внимателно се проверява за запалителни средства, с цел да изчезне всяко съмнение, че чудото е плод на човешка ръка. Огледът правят представители на мюсюлманската общност в Йерусалим. След това вратите се запечатват с голяма пита пчелен восък. Подпечатват го духовници от католическата, арменската и коптската църква, които имат параклиси в големия храм при Божи гроб. Това е знак, че всички кандила в параклиса са изгасени.

По стара традиция единствените, които могат да получат небесния огън са православните и те го предават на другите християнски вероизповедания. Йерусалимският патриарх се подготвя да влезе в параклиса, а всички богомолци притихват.

Според старо поверие, ако Благодатният огън не слезе на Велика събота, това ще е последният ден на човечеството. Храмът на Божи гроб ще бъде разрушен и ще настъпи Второто пришествие.

Според поверията едно от кандилата над Божи гроб се самозапалва. От него патриархът запалва снопчета от по 33 свещи и ги изнася от храма. Всички протягат ръце, за да запалят свещите си и да се поздравят с „Христос Воскресе"!