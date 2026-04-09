ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма на 28-ия кръг във Втора лига и класиране

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22635774 www.24chasa.bg

Почина работникът, паднал от скеле в Бургас

4072
Почина работникът, паднал от скеле в Бургас

Почина работникът, който по рано днес падна от скеле при санирането на жилищен блок в Бургас, съобщи NOVA

Това е втори подобен инцидент в морския град в рамките на месец. 35-годишният мъж е починал на път за болницата. Той е имал травми несъвместими с живота, потвърждават от спешното отделение. 

Инцидентът е станал по обед в четвъртък в бургаския комплекс „Меден рудник“. Предполага се, че мъжът залитнал от скелето, разположено около бл. 12, и паднал от седмия етаж.

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, което да изясни причините за трудовата злополука, довела до пореден смъртен случай. Започва и незабавна проверка от Инспекцията по труда. Уточнява се дали мъжът е пренебрегнал изискванията за безопастност и дали строителната фирма, за която е работел, му е предоставила предпазни средства. 

Почина работникът, паднал от скеле в Бургас СНИМКА: Архив

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

