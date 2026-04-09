ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Програма на 28-ия кръг във Втора лига и класиране

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22635855 www.24chasa.bg

260 деца и млади доброволци на БЧК боядисаха великденски яйца с митрополит Николай в Пловдив (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

1172
Пловдивският митрополит Николай боядиса първото червено яйце на Велики четвъртък.

Дръжте се по доброто, бъдете достойни българи, отправи благослов владиката към подрастващите

Дворът на митрополитския храм "Света Марина" в Пловдив се препълни с деца и млади червенокръстци, които по традиция на Велики четвъртък боядисаха великденските яйца. С тях неотменно бе и митрополит Николай.

"Детската молитва има най-голяма сила, защото детските души са най-чисти", отбеляза владиката. И направи кръст по челата на няколко деца с прясно боядисаните яйца.

Дядо Николай направи първото червено яйце в началото на своеобразния празник, който се организира по негова инициатива вече за 19-а година. Преди това малките гости на митрополита рецитираха, пяха и му поднесоха подаръци, изработени от тях, сред които икони и препис на Вазовата молитва.

Доброволци на Българския младежки Червен кръст-Пловдив помагаха на децата да направят великденски яйца.
Негово Високопреосвещенство им обясни защо яйцата са символ на предстоящото възкресение, а червения цвят на Христовата кръв. Той припомни, че Велики четвъртък е свят ден, защото тогава е била Тайната вечеря – първата божествена света литургия. "Затова е благочестива традицията на този ден да боядисваме яйца заедно", каза владиката. Той се обърна към децата и младите доброволци на БЧК.

"Дръжте се по доброто. Бъдете за радост на своите родители и учители. Бъдете достойни българи", пожела той митрополитът.

30 доброволци на Българския младежки Червен кръст-Пловдив помагаха на присъстващите ученици от 15 училища и хлапета от ДГ „Малкият принц" да оцветят великденските яйца. Те са общо 540, всяко дете ще отнесе вкъщи по две за благослов, поясни Недка Чолакова от Пловдивската митрополия.

260 възпитаници на 15 училища и една детска градина се събраха в двора на митрополитския храм „Св. Марина" в Пловдив за традиционното оцветяване на яйца, което се организира за 19-а година.
Желаещите да се включат в ритуала са повече в сравнение с предишни години, когато идваха по 180-190 деца, отбеляза Антоанета Саралийска, ръководител на Областната организация на БМЧК-Пловдив. Вече няколко години младите червенокръстци участват благотворително в отбелязването на Велики четвъртък – началото на трите най-важни дни преди Възкресение Христово.

Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий" в село Труд подариха нарисувани от тях икони на митрополит Николай.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)