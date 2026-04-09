Няма засечени фалшиви банкноти евро в Добричко

„157 акта за установени административни нарушения съставени към 1 март, издадени са 18 наказателни постановления и едно предупреждение. Наложените санкции са за общо 57 200 евро", съобщи на заседанието в Добрич на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото директорът на офиса на НАП в града Анна Кондакова. Тя уточни, че данните са за териториалната дирекция на НАП-Варна, която отговаря за 6 области в Североизточна България. „Продължава подаването на жалби и сигнали, но те намаляват", добави тя. „Сигналите, които се получават в офисите, се препращат към НАП-Варна, или към Централното управление", уточни тя.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че няма засечени фалшиви банкноти евро. В началото на годината бяха „заловени" две фалшиви банкноти с номинал 100 евро.

„Десет проверки на търговски и туристически обекти са извършени, съставени са 18 протокола във връзка с обосноваване на високи цени, като след представени документи от търговците не са установени нарушения. Извършени са 46 консултации по телефона на търговци Сключени са две споразумения и са издадени 2 наказателни постановления за необосновано увеличени цени", каза Марияна Колева от офиса в Добрич на Комисията за защита на потребителите.В момента извършват засилени проверки във връзка и с предстоящите празници, добави тя.

От Областната районната пощенска станция докладваха, че все още хора, които обменят левове в евро, но се наблюдава спад.В област Добрич се обменят левове в евро в 66 пощенски станции. „При изплащането на пенсии и други социални плащания няма проблеми", каза представител на службата.

От Областната дирекция по безопасност на храните посочиха, че сигнали във връзка с въвеждането на еврото не са постъпвали. Продължават регулярните проверки по обекти.„Вносителите и износителите са много наясно с превалутирането. Нямахме проблеми и на 1 януари, така че всичко е нормално", каза Владимир Енчев, началник на Митническо бюро - Добрич.