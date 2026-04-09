Дечев: Сигналите за изборни нарушения в Силистра са почти тройно повече от миналата година

10 дни преди вота в област Силистра са подадени 14 сигнала за изборни нарушения, при пет сигнала за същия период преди изборите на 27 октомври 2024 г., каза на брифинг в Силистра служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Образуваните досъдебни производства са 14, в сравнение с три при предишния вот. Задържаните са трима, докато при предходните избори не е имало задържани. Броят на съставените предупредителни протоколи е 57, при 24 10 дни преди изборите

Повишено доверие на гражданите към полицията се наблюдава в страната, каза още министърът Той допълни, че това намира пряко отражение в нарасналата активност при подаване на сигнали за изборни нарушения.

По думите на Дечев увеличеният брой сигнали е показател, че хората вярват в работата на органите на реда и очакват техните сигнали да бъдат разглеждани сериозно и разследвани, съобщи БТА.

Дечев представи статистика, която показва значителен ръст на активността спрямо предходните парламентарни избори.

Според служебния министър увеличението на сигналите води и до повече разследвания, а тенденцията следва да бъде допълнително засилена.

В тази връзка Емил Дечев каза, че смяната на директора на областната дирекция на МВР в Силистра, която беше извършена в сряда, цели по-голяма динамичност и енергичност в работата. Служебният министър определи новия директор старши комисар Пешо Петров като доказан професионалист с богат опит и добро познаване на региона, от когото се очаква да се справи ефективно с предизвикателствата около предстоящите на 19 април избори.