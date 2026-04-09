Програма на 28-ия кръг във Втора лига и класиране

Асоциацията на прокурорите несъгласна с новия модел за избор на ръководители в съдебната власт

Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) изразява сериозна тревога във връзка с представения от Министерството на правосъдието „Компетентностен модел на ръководни длъжности в съдебната власт". Това съобщиха от пресцентъра на АПБ. 

Ето какво още посочват оттам: 

Според АПБ начинът, по който моделът беше представен и обсъден, оставя впечатление за формално проведена консултация, без достатъчна яснота дали и как направените професионални предложения са били реално разгледани и отразени.

Самият документ посочва, че при изработването му са били съобразени писмени становища на различни организации, включително на Асоциацията на прокурорите в България, както и изводи от консултация, проведена на 19.03.2026 г. В текста обаче липсва конкретика: не е посочено кои предложения са приети, кои са отхвърлени и по какви мотиви. Не е приложен и протокол от дискусията, от който да се види какви становища са изразени, какви възражения са направени и какво реално е било обсъдено. Това поражда основателни въпроси относно съдържателния характер на консултацията.

По оценка на АПБ предложеният модел не осигурява достатъчно гаранции за обективност. Вместо ясна и проверима методика, документът работи с „примерни критерии" и „примерни показатели", но без ясно разписани тежести, прагове и механизми срещу субективизъм.

Особено чувствителен е въпросът за критериите относно фигурата на главния прокурор. Именно при тази длъжност документът сам отчита висока концентрация на власт, кадрово влияние и значими рискове, което прави още по-необходимо наличието на прецизни, проверими и публично защитими стандарти.

Допълнително притеснение поражда и липсата на редакционна и структурна прецизност в самия документ. При текст, представян като основа за толкова чувствителна кадрова материя, това неизбежно поставя въпроса доколко той е изработен и прецизиран по начин, който вдъхва доверие.

Асоциацията на прокурорите в България настоява:

∙ да бъде публикуван протоколът от проведената дискусия;

∙ да бъде оповестена пълна справка за всички постъпили становища и предложения;

∙ да стане публично ясно кои бележки са приети и кои са отхвърлени;

∙ критериите за ключовите длъжности, и особено за главен прокурор, да бъдат преработени с реално участие на професионалната общност;

∙ да се изработи действително проверима методика, а не рамка от общи формулировки и примерни индикатори.

Реформата в съдебната власт не може да се гради върху непроследими решения и непълна публичност. Тя изисква открит дебат, яснота по направените предложения и доказуема прозрачност на всяка стъпка.

Цялото становище може да прочетете тук

Четете още

Още от Животът

“24 часа” превзе Гербовата зала с емоция като за първи брой след 4438 г. трудов стаж (Видео, обзор)