Капитанът на кораба „Св. св. Кирил и Методий“: При тази експедиция разширихме района си на действие

При четвъртата експедиция разширихме района си на действие, което ни срещна и с нови предизвикателства, каза капитанът на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ Радко Муевски при посрещането на НИК 421 на Морска гара във Варна. По думите му вече може да се каже, че плавателният съд и екипажът са постигнали добра способност за осигуряването на българските антарктически експедиции.

„При това пътуване бяхме в много силно ледова обстановка, вземахме проби от много по-големи дълбочини, използвахме нови оборудвания, които имаме на борда“, допълни Муевски. Той уточни, че новото място, което са посетили, е самият континент Антарктида, където екипажът и учените са имали възможност да слязат на брега и да вземат проби. Муевски допълни, че са разширили района си на действие и в западна посока, като са посетили отново остров Сноу и един полуостров, съобщи БТА.

„Нептун този път беше малко по-строг към нас при прехода към Антарктида и още на около 42 градуса южна ширина ни срещна със силна буря за около 20 часа“, разказа още Муевски. По думите му бурята е била изпитание за екипажа, но му е напомнила, че морето винаги трябва да се уважава. Всичко мина безаварийно, след което не сме срещнали лошо време, посочи капитанът.

Той каза още, че четиримата курсанти, които бяха практиканти на борда по време на цялата експедиция, са се справили отлично и изрази надежда, че натрупаните знания и умения ще им служат и когато се влеят в редиците на Военноморските сили. Капитанът допълни, че в краткосрочната практика на курсанти - от Варна до Картахена и от Картахена до Варна, на борда са се обучавали общо 40 младежи, включително чужденци.

На Морска гара Варна днес, 9 април, бе посрещат първият български военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) от четвъртата му експедиция до Антарктида. В посрещането му участваха проф. Христо Пимпирев, проф. Боян Медникаров, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, официални лица, роднини и приятели.