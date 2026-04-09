Регионалният министър огледа ремонта на пътя за Първенец, завършват го до есента

Няма как да се премахнат мантинелите по Околовръстното на Пловдив, ще правим джобове, обясни Николай Найденов

Хвърли вината за спрения Югоизточен обход на общината

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов инспектира ремонта на пътя между Околовръстното шосе на Пловдив и село Първенец, който стана причина за голям протест в началото на седмицата. Заедно с кмета на община "Родопи" Павел Михайлов той видя, че служители вече са на терен отново и работата е възобновена, след като беше подписан анекс към договора, включващ подмяната на около 2 км водопровод и израждането на нова лента при връзката с Околовръстното.

"С ВиК е много тежко, над 300 отклонения има само в населеното място. При добри метеорологични условия и при пълна мобилизация мисля, че ще бъде завършен обектът до септември", заяви шефът на Областното пътно управление Петър Попов, който също беше на терен. Той се извини на местните жители и на пътуващите по пътя за забавянето, но беше категоричен, че сега ремонтът ще е пълноценен. Шефът на ОПУ-Пловдив Петър Попов, кметът на Община "Родопи" Павел Михайлов и министъра огледаха ремонта. Снимка: Никола Михайлов

Министър Найденов отказа да се ангажира със срок за завършване на дейностите като посочи, че парите, които може да бъдат отпуснати, са много малко. "Оценката на АПИ е, че наистина трябва да се почне работа, макар и да имаме малко пари. Единственото, което направихме, е да преценим къде е най-наложително да се започне", каза той.

Кметът Павел Михайлов се надява в работата да бъдат включен максимално много хора, за да приключи в по-кратък срок и без излишни затруднения. "Нядявам се пътят и всички останали части от проекта, включително в регулацията на Първенец, да станат възможно най-бързо. Първото ни писмо е от юни 2023-а за този водопровод, не смятам че това е нормално. Но сега, след като се започва, аз съм доволен, населението също е доволно", заяви управникът.

Министърът коментира и други проблеми, вързани с пътищата около Пловдив. Той обясни, че няма как да се премахнат мантинелите от Околовръстното шосе, въпреки исканията на гражданите, защото трябва на първо място да се мисли за пътната безопасност. "Спешно предвиждаме да се направят джобове", каза Найденов, като отново отказа да коментира срокове.

За спирането на работата по Югоизточния обход, той обвини градската управа. "Има един обективен проблем, който е свързан с недобра геология още от проектната документация, която е поръчана и дадена на АПИ от Община Пловдив. Тоест тя си носи отговорност за проектната документация на този 4-километров участък", заяви министърът. Той обясни, че от АПИ са поели ангажимент бързо да измислят решение на проблема и според него това не е причина за цялостно спиране на работата по обекта.