Медик от ВМА с успешна мисия на Антарктида (Снимки)

Старши лейтенант д-р Денис Исмаилов се завърна на родна земя след успешно изпълнена мисия в Антарктида. Той беше част от екипажа на българския военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421), който отплава към ледения континент, за да осигури 34-ата българска антарктическа експедиция. Това съобщиха от пресцентъра на Военномедицинска академия.

На 7 ноември 2025 година екипажът пое по дългия път към едно от най-суровите и безпощадни места на планетата. В продължение на месеци изпълняваше своята мисия в условия на екстремен студ, силни ветрове и непредсказуема среда, където всяко решение изисква висока степен на професионализъм, устойчивост и колективна отговорност. Работата далеч от дома, в изолация и при постоянен риск, поставя на изпитание както физическата издръжливост, така и психическата устойчивост на всеки един от тях.

Въпреки предизвикателствата, задачите бяха изпълнени успешно, с принос за утвърждаването на българското присъствие в Антарктида и развитието на научноизследователската дейност в региона.

След месеци, наситени с изпитания, студ, безкрайни хоризонти и отговорност, на 9 април те стъпиха отново на българска земя. Тържественото посрещане във Варна отстъпи място на най-важния момент – старши лейтенант д-р Исмаилов и колегите му прегърнаха своите семейства и близки – прегръдки, събрали месеци чакане, тревога и гордост.