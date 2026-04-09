Община Враца: Спряхме приема на месо от затворената от БАБХ монтанска фирма

Община Враца е преустановила приема на продукти от фирма „ГАЛА М“ ЕООД, затворена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) още миналата седмица, до пълното изясняване на случая и гарантиране безопасността на доставките, обяви пред журналисти заместник-кметът Вероника Ценова. Изявлението е по повод информацията, която беше изнесена по-рано през деня от БАБХ за спрени близо 190 кг храни от животински произход, предназначени за детски градини и ясли във Враца заради открити нередности, съобщава БТА.

Заместник-кметът уточни, че местната администрация е научила за прекратената дейност на дружеството първоначално от медийни публикации и незабавно е изискала официална информация за причините и срока на наложената мярка. Изпратено са проби от полученото преди това месо за лабораторни изследвания в Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОДБХ) - Враца, като пробите са отрицателни за наличие на салмонела.

Проведени са и незабавни срещи с ръководствата на детските и учебните заведения, като са били инструктирани изрично да не приемат и използват хранителни продукти от посочената фирма до второ нареждане.

„Притесняваше ни това, че ние нямахме информация от ОДБХ Враца или Монтана за това, че е спряна цялата дейност на фирмата. Съответно ние не можем да разчитаме само на публикации от медиите, за да прекратим договора със съответната фирма“, обясни Вероника Ценова.

Впоследствие от ОДБХ - Монтана са изпратили информация за проверката на дружеството доставчик, а от Община Враца са предприети действия за осигуряване на алтернативен доставчик, който да гарантира нормалното функциониране на детските и социалните заведения, докато бъде взето окончателно решение относно бъдещето на договора с дружеството. Той е сключен след проведена през 2023 г. обществена поръчка по реда на ЗОП и е валиден до края на 2027 г., заяви Ценова.

Тя обясни, че вече имат разговори с дружества, които са посочени на страницата на БАБХ, че отговарят на изискванията и имат право да осигуряват доставки на месо. С тези доставки се осъществява изхранването на децата в яслите, детските градини, училищата, социалните услуги и едно здравно заведение, общо около 2000 души дневно, каза още зам.-кметът на Община Враца.